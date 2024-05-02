«Врачи делают все возможное для восстановления»: жена Пашаева рассказала о состоянии раненого супруга

Эльман Пашаев, бывший адвокат Михаила Ефремова, получил ранение в зоне спецоперации. Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь. Супруга пострадавшего рассказала журналистам 360.ru о его самочувствии.

Пашаев получил ранение в результате атаки дрона под Угледаром. Восемь часов после этого его не удавалось эвакуировать с поля боя. У адвоката была повреждена нога. Кроме того, он получил контузию.

В итоге Эльмана все же вывезли в безопасное место. В настоящий момент, по словам супруги, его состояние оценивается как удовлетворительное. Женщина выразила надежду, что ее раненый муж в скором времени поправится.

«Состояние удовлетворительное, но главное — наши врачи делают все возможное для восстановления, наши ангелы», — заявила жена Пашаева.

Ранее сообщалось, что экс-адвоката Михаила Ефремова заметили в зоне СВО вместе с мужем Елены Блиновской. По предварительным данным, мужчины служат вместе.