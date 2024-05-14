Школу в Долгопрудном закрыли на карантин из-за вспышки гепатита А

В Долгопрудном одну из школ пришлось закрыть на карантин перед окончанием учебного года из-за вспышки гепатита А. На данный момент не уточняется, сколько детей заразились вирусом. Об этом сообщает Msk1.ru.

Как стало известно СМИ, на дистанционное обучение были переведены ученики двух классов. Связано это с количеством учащихся, у которых был обнаружен гепатит. Ситуацию в школе обсудили на оперативном совещании с главой администрации города. В самом учреждении пока отказываются от комментариев.

Отметим, что гепатит А можно подхватить, употребляя грязную воду или зараженные продукты питания. Риск высок также, если не соблюдать личную гигиену. Проявляется заболевание воспалением печени.

Ранее в Екатеринбурге учителя ОБЖ заподозрили в изнасиловании восьмиклассницы с ДЦП. Школьница рассказала, что он надругался над ней, когда она была без сознания.

Также недавно в Воронежском институте МВД произошло массовое отравление. 40 курсантов обратились за помощью к медикам.