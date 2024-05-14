С детства страдает ДЦП: в Екатеринбурге учителя подозревают в изнасиловании девочки-инвалида

В Екатеринбурге учителя по ОБЖ подозревают в изнасиловании девочки-инвалида. Инцидент произошел, когда школьница пришла к нему в гости.

Как сообщил Ura.ru осведомленный источник, в начале апреля восьмиклассница, страдающая ДЦП, пришла домой к бывшему педагогу. Девочка была на диване, а после мужчина усадил школьницу на колени. Она пыталась слезть, но потеряла сознание.

Со слов школьницы, она пришла в себя, когда учитель совершал с ней половой акт. Девочка смогла убежать из квартиры, когда педагог ушел в ванную.

Подросток с рождения является инвалидом с ДЦП. О случившемся она смогла рассказать родителям только спустя месяц. В следственном комитете пока никак не прокомментировали информацию.

До этого петербургская школьница обвинила TikTok-блогера в изнасиловании. Правоохранители начали проверку по факту обращения несовершеннолетней.

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