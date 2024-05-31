Школьный психолог жестоко избила шестилетнюю дочь на детской площадке

В Зеленограде школьный педагог-психолог избила свою шестилетнюю дочь на детской площадке на глазах у других родителей и детей. Об этом сообщает Regnum.

По данным источника, вечером 28 мая девочку доставили в детскую поликлинику, где у нее диагностировали ушибы грудины, коленных суставов и предплечья. Когда врачи спросили у матери, как несовершеннолетняя получила эти травмы, она не ответила. После этого медики сообщили об инциденте в полицию.

Уточняется, что 38-летняя мать ребенка уже шесть лет работает психологом в одной из лучших школ Зеленограда. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, результатом которой может стать постановка семьи на учет в ПДН. Вдобавок против женщины могут возбудить административное дело.

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