Россиянка отправилась в ресторан и съела бургер с червями

В Сочи в одном из ресторанов женщине подали бургер с живыми личинками. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Сочи».

По данным источника, клиентка обнаружила «начинку», когда уже откусила кусок поданного ей блюда. Бургер она вернула продавцам и обратила внимание на его содержимое.

Предполагается, что продукт мог быть заражен еще на производстве и в дальнейшем разогрет на месте. Теперь выяснять причины ЧП предстоит уполномоченным органам. По другой версии, в заведении существуют проблемы с соблюдением санитарных норм, сроками и условиями хранения продуктов.

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