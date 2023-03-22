Школьнику разорвали мочевой пузырь во время урока физкультуры в Екатеринбурге

Школьник из Екатеринбурга оказался в реанимации после урока физкультуры. О подробностях инцидента с 14-летним мальчиком сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ученику стало плохо 21 марта после того, как он вернулся домой из школы. В этот день он был на уроке физкультуры вместе с другими ребятами. Сообщается, что одноклассник пнул мальчика в живот. Пострадавший рассказал об этом отцу только после учебы, он пожаловался на плохое состояние.

Родители не стали медлить и сразу вызвали скорую помощь. Школьник оказался в городской больнице, в реанимации. После обследования врачи выяснили, что у ребенка разорвался мочевой пузырь. Теперь выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали о том, как семиклассница из Санкт-Петербурга умерла во время урока физкультуры. Девочке стало плохо во время пробежки, она потеряла сознание. Медики пытались спасти пострадавшую, откачивали ее при всем классе, но ничего не получилось.

СМИ пишут, что у школьницы было хроническое заболевание сердца, но она посещала уроки физкультуры.

Еще один случай произошел на уроке физкультуры в Санкт-Петербурге. СМИ пишут, что учитель физкультуры отправил в нокаут 11-летнего подростка. В Сети появились кадры, на которых видно, как мужчина хватает мальчика за шею и швыряет об пол.