Умерла на уроке: школьницу откачивали на глазах у одноклассников в Петербурге

В одной из школ Санкт-Петербурга весь класс наблюдал за тем, как школьницу откачивают на уроке физкультуры. Инцидент с семиклассницей, которая упала без сознания 14 марта, попал на видео. Об этом сообщает издание Фонтанка.

В распоряжении источника оказался ролик, на котором видно, что именно происходило в спортивном зале во время инцидента с девочкой. Ребят не стали выводить. Они стояли вдоль стены и выглядели растерянными, пока их одноклассницу пытались привести в сознание. Никто из учеников не подходил.

Школьников отпустили только перед тем, как девочку вынесли из зала сотрудники скорой помощи.

Сообщается, что учитель и медработник школы оказали первую помощь, но семиклассница так и не пришла в сознание. По словам администрации учебного учреждения, были предприняты все необходимые меры, но, к сожалению, девочка скончалась до приезда скорой помощи.

Ранее мы писали о том, как в городе Кемерово 15-летняя девочка-подросток умерла во время урока хореографии. Инцидент произошел в местной школе искусств. О здоровье школьницы известно только то, что у нее была астма. На данный момент сотрудники Следственного комитета выясняют, что именно случилось.