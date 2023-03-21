Схватил за шею и швырнул об пол: учитель физкультуры отправил в нокаут 11-летнего подростка
В Петербурге 11-летний подросток получил сотрясение мозга после удара учителя физкультуры.
Очередной случай рукоприкладства в школе произошел в Красногвардейском районе Петербурга.
На видеокамере инцидент не выглядит вопиющим: учитель резко оборачивается к расшалившимся ученикам, цепляет одного из них за шею и толкает в сторону.
Сила удара и твердое покрытие пола делают свое дело: ребенок падает, переворачивается и встает, держась руками за голову.
В ходе разбирательства, стал известно: 11-летний потерпевший не сразу рассказал дома о случившемся. Лишь поле того, как родители заметили его недомогание и узнали истинную причину произошедшего. Тогда же и отвезли в травмпункт.
Ребенку диагностировали сотрясение мозга и растяжение связок шейного отдела позвоночника. Семья уже написала заявление в полицию. Администрация школы уже уволила педагога. Расследование продолжается.