Схватил за шею и швырнул об пол: учитель физкультуры отправил в нокаут 11-летнего подростка

Очередной случай рукоприкладства в школе произошел в Красногвардейском районе Петербурга.

На видеокамере инцидент не выглядит вопиющим: учитель резко оборачивается к расшалившимся ученикам, цепляет одного из них за шею и толкает в сторону.

Сила удара и твердое покрытие пола делают свое дело: ребенок падает, переворачивается и встает, держась руками за голову.

В ходе разбирательства, стал известно: 11-летний потерпевший не сразу рассказал дома о случившемся. Лишь поле того, как родители заметили его недомогание и узнали истинную причину произошедшего. Тогда же и отвезли в травмпункт.

Ребенку диагностировали сотрясение мозга и растяжение связок шейного отдела позвоночника. Семья уже написала заявление в полицию. Администрация школы уже уволила педагога. Расследование продолжается.