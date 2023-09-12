Школьников накормили личинками: кадры с «белковым» обедом слили в интернет

В гимназии Волхова ученикам подали на обед макароны с личинками. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на пресс-службу городской администрации.

Школьники пожаловались на качество еды в Волховской гимназии. В Сеть сразу попали кадры с «живым обедом».

Производителю еды направили претензию, в связи с чем поставщик изъял испорченную продукцию и утилизировал ее. На данный момент администрация образовательного учреждения работает с родителями учеников и делает все возможное, чтобы такая ситуация больше не повторилась.

Похожий случай произошел в Улан-Удэ. Школьникам подали на обед злаковые батончики с червями вместо начинки. Всю партию батончиков вернули производителю, а проверкой учебного заведения занялся Следственный комитет.

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