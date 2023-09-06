По-настоящему живой перекус: школьникам подали на обед червей

Пользователей Сети потрясли кадры, на которых дети показывают злаковые батончики с живыми червями. «Здоровый» перекус раздали ученикам в улан-удэнской школе. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Вместо начинки в снеках ползали плодорожки. Родственники школьников возмущены произошедшим.

По словам директора комбината питания, партия батончиков с червями была выпущена в апреле 2023 года в Краснодаре. При заказе сотрудники проверили несколько снеков и не обнаружили там ничего подозрительного. Всю партию уже вернули производителю, а школу на данный момент проверяет Следственный комитет.

Ранее мы писали, что в Новосибирске младшие классы устроили давку у школьного гардероба. Детей пришлось выводить в разные двери.

Не менее интересна история, в которой сообщалось, что 11-классница вышла замуж в тайне от родителей. Она собрала рюкзак, надела форму и сделала вид, что ушла в школу, однако вернулась уже из ЗАГСа, причем в квартиру к своему жениху.