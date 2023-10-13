Школьника в тяжелом состоянии увезли в больницу с детской площадки

В Санкт-Петербурге ученик третьего класса попал в больницу в тяжелом состоянии после прогулки на детской площадке. У мальчика повреждена шея. Врачи подозревают у него отравление неизвестным веществом. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, все произошло на юго-востоке города. Третьеклассник попал в детскую городскую больницу имени Раухфуса в тяжелом состоянии. Скорая помощь приехала на детскую площадку в микрорайоне Невский, где и находился ребенок.

Отмечается, что у юного пациента повреждена шея и есть подозрение, что он мог отравиться неизвестным веществом. По предварительной версии школьник упал на металлический предмет.

Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали о том, что в Нижневартовске незнакомка ударила ребенка из-за ссоры на детской площадке. После этого местная жительница забрала у девочки рюкзак и обыскала его.

Еще один похожий случай произошел в Шахтерске Сахалинской области. Там двухлетняя девочка пострадала во время игры на детской площадке. Ей полностью оторвало ноготь на большом пальце каруселью.