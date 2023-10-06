В Нижневартовске незнакомка ударила ребенка из-за ссоры на детской площадке

Девочку из Нижневартовска ударила незнакомая женщина на детской площадке. После этого местная жительница забрала у ребенка рюкзак и обыскала его. Об этом сообщает Telegram-канал N1.

Дети играли на площадке и в какой-то момент поссорились. Тогда к девочке, участвовавшей в конфликте, подошла посторонняя женщина, которая ударила ее по голове с такой силой, что ребенок сразу упал. Это действие попало на записи камер видеонаблюдения.

Затем жительница Нижневартовска схватила девочку за руку и повела домой. На видео из лифта можно заметить, как женщина отобрала рюкзак у ребенка и начала его обыскивать. Она отчитала малышку, обвиняя ее во лжи, и потребовала позвонить матери. При этом девочка старалась спокойно реагировать на слова взрослого человека, она не сопротивлялась и пыталась оправдаться.

Причины конфликта на детской площадке, а также прочие обстоятельства произошедшего не уточняются.

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