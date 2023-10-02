«Полностью оторван ноготь»: на Сахалине двухлетний ребенок пострадал от игр на детской площадке

В Шахтерске Сахалинской области двухлетняя девочка пострадала во время игры на детской площадке. Ей полностью оторвало ноготь на большом пальце каруселью. Об этом сообщает Телеграм-канал «Углегорские вести».

Как стало известно со слов матери пострадавшей, все произошло, когда малышка находилась во дворе дома. Она веселилась на карусели и нечаянно засунула палец в узкую трубу. В тот момент конструкция начала двигаться, и таким образом ребенок лишился ногтя.

После случившегося малышку отвели в травмпункт для оказания помощи. «Итог — травмпункт, рваная рана и сильный ушиб, полностью оторван ноготь на большом пальце», - поделилась мама девочки.

Примечательно, что, по утверждению женщины, именно на этой карусели травмируется уже не первый ребенок. Местные жители подавали жалобы, однако снести или отремонтировать ее никто не может, так как по документам детской площадки нет вовсе.

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