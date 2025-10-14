Школьник заплатил 75 тысяч, чтобы прекратить буллинг

В Санкт-Петербурге третьеклассник заплатил подросткам 75 тысяч за прекращение буллинга. Об этом сообщает «Фонтанка».

На протяжении месяца у мальчика были потасовки и конфликты в учебном заведении. Группа 11-летних подростков наносила ему как моральный, так и физический вред.

Один из обидчиков потребовал у третьеклассника деньги за прекращение буллинга. Ребенок тайно взял деньги у родителей и отдал их. Мама школьника, узнав о пропаже суммы, обратилась в полицию.

Теперь участники конфликта общаются с инспектором по делам несовершеннолетних.

