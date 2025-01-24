«Это страшно»: российскую второклассницу повалили на землю и жестоко избили ногами

В одной из школ Твери ученица второго класса попала в больницу после уроков. Девочку избили по лицу мальчики-одноклассники.

Тетя пострадавшей Наталья рассказала, что ее племянница в тот день должна была закрыть кабинет, в котором дежурили. В итоге ее избили мальчики-одноклассники — толкнули и повалили на пол.

«Врачи позже сказали нам, что, судя по травмам, это была точно не драка, а именно жестокое избиение. Это страшно, когда девочку ногами по лицу избивают», — рассказала женщина NEWS.ru.

По словам Натальи, девочка находится в состоянии шока и почти не разговаривает. Родные пострадавшей обратились в полицию.

Женщина боится, что племянницу снова подкараулят за углом и изобьют. Похожие случаи уже якобы были в классе, но так сильно девочку никто не избивал.

До этого красноярский школьник избил прутом сверстницу за отказ с ним поздороваться. Мальчика задержали очевидцы еще до приезда полиции. В Сети пишут, что ребенок уже давно «терроризирует» соседей: кидается палками на взрослых и детей, дерется и ругается.