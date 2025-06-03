В Сети обнаружились группы, зарабатывающие на буллинге школьников. Об этом стало известно «Страстям».

В соцсетях набирают популярность группы, которые занимаются буллингом школьников — зачастую их довольно быстро банят, но нам удалось найти архивные копии пабликов, которые еще несколько месяцев назад выкладывали непотребства о детях.

Действуют подобные группы одинаково — они размещают на страничках фото жертвы и сопровождают их оскорбительными комментариями. Под фото девочек чаще всего пишут об их, якобы, бурной личной жизни, а под фото мальчиков обычно просто оскорбления.

Такие паблики не успевают набрать солидное количество подписчиков — в самой большой из них до блокировки состояло 9 тысяч подписчиков. Развиваются обычно подобные медиа по городам. Например, один телеграм-канал, посвященный буллингу, помимо всероссийского чата имел каналы в Хабаровске, Бежецке, Калининграде и Саратове.

В некоторых случаях к постам прикрепляют не только фото, но и контакты жертв — аккаунты в соцсетях или номера телефонов.

Чаще всего, даже вступая в подобные паблики, школьники уже обрекают себя на оскорбительный пост — администраторы тут же выкладывают фотографию с лицом новой жертвы и выдумывают оскорбительную подпись.

Самое интересное, что такие группы создаются для заработка. Так, в одном из уже заблокированных каналов за удаление поста просили 300 рублей. Деньги нужно было перевести на карту вымогателей. Если есть желание, за ту же сумму можно узнать того, кто отправил пост.