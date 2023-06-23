Mash: семилетнего ребенка ранили во время соревнований по стрельбе в Подмосковье

В Подмосковье семилетний ребенок попал в больницу с ранением. В него попали из пневматического оружия во время соревнований по стрельбе.

Происшествие случилось в подмосковной Кубинке. Подробности привел Telegram-канал Mash.

По информации источника, ЧП случилось на одном из этапов стрельбы. Пуля случайно попала в ребенка.

Его экстренно доставили в больницу. Состояние несовершеннолетнего оценивается как средней тяжести.

Ранее мы писали, что в городе Альметьевске в Республике Татарстан подростки напали с пневматическим оружием на семилетнего мальчика и дважды выстрелили в него. Одна пуля застряла в бедре, другая отрикошетила. На место прибыла полиция, нападавших ищут.

Похожий инцидент произошел в Санкт-Петербурге, где парень выстрелил в руку 17-летней подруге из пневматического пистолета. Девушка обратилась в больницу спустя три дня. Врачи обнаружили внутри инородное тело. Состояние пострадавшей оценивалось как удовлетворительное.