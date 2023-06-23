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19:36, 23 июня 2023
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Молодой человек отдал почти сто тысяч рублей за интимные услуги, которых не получил

Житель Вологды заплатил 93 тысячи рублей после угроз администратора салона интима.

Молодой человек отдал почти сто тысяч рублей за интимные услуги, которых не получил

Фото: Freepik

В Вологде парень попытался получить услугу интимного характера и потерял почти сто тысяч рублей. По итогу возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Об этом сообщается на сайте Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу местного УМВД.

Под данным источника, россиянин перевел 93 тысячи рублей администратору сервиса для поиска интима после угроз в свой адрес.

Юноша захотел найти себе секс-работницу на вечер. Для этого он связался с администратором одного из сайтов, предлагающих данную опцию. По словам работника, перед получением интимной услуги необходимо внести предоплату и оплатить страховку безопасности девушки.

«Молодой человек перевел деньги после нескольких попыток отказаться, а затем получил повторный звонок», – говорится в сообщении.

Его собеседник сообщил, что необходимо еще доплатить из-за форс-мажора. После этого россиянину стали угрожать физической расправой. В результате он перевел все свои деньги.

После этого парень обратился в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о вымогательстве по ч.1 ст.163 УК ФР.

Ранее мы писали о том, как в Красноярске пенсионерку ограбили на 14 миллионов рублей. Пожилой женщине позвонили и сказали, что с ее банковских счетов пытаются снять деньги. Они предложили помочь.

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