Молодой человек отдал почти сто тысяч рублей за интимные услуги, которых не получил

В Вологде парень попытался получить услугу интимного характера и потерял почти сто тысяч рублей. По итогу возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Об этом сообщается на сайте Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу местного УМВД.

Под данным источника, россиянин перевел 93 тысячи рублей администратору сервиса для поиска интима после угроз в свой адрес.

Юноша захотел найти себе секс-работницу на вечер. Для этого он связался с администратором одного из сайтов, предлагающих данную опцию. По словам работника, перед получением интимной услуги необходимо внести предоплату и оплатить страховку безопасности девушки.

«Молодой человек перевел деньги после нескольких попыток отказаться, а затем получил повторный звонок», – говорится в сообщении.

Его собеседник сообщил, что необходимо еще доплатить из-за форс-мажора. После этого россиянину стали угрожать физической расправой. В результате он перевел все свои деньги.

После этого парень обратился в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о вымогательстве по ч.1 ст.163 УК ФР.

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