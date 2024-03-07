Школьник умер на уроке физкультуры после потери сознания

В Воронежской области 15-летний школьник потерял сознание и умер на уроке физкультуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

По данным источника, все произошло 6 марта в учебном заведении, которое находится в Павловском районе. Днем диспетчерам скорой медицинской помощи поступил вызов о ребенке, который находится без сознания. На место через пять минут прибыла бригада врачей.

Сотрудники пытались реанимировать подростка, продолжали делать это и в автомобиле скорой помощи, и в противошоковом зале Павловской районной больницы, но юный пациент не выжил.

Отмечается, что после случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Для того, чтобы установить точную причину смерти, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Следователи занимаются опросом свидетелей.

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Также стало известно, что в Москве 11-летний школьник оглох после пощечины тренера по рукопашному бою. Мужчина заявил, что пытался угомонить мальчика. Увидев нарушение со стороны ребенка, тренер остановил занятие и оттащил школьника в сторону.