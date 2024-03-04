В Москве 11-летний школьник оглох после пощечины тренера по рукопашному бою

В Москве 11-летний школьник оглох после того, как тренер по рукопашному бою дал ему пощечину. По словам спортсмена, таким образом он пытался угомонить мальчика. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, ребенок ходил в секцию вместе с братом в Левобережном районе. На одной из тренировок дети отрабатывали приемы друг с другом, однако в какой-то момент поведение ученика начало выходить из-под контроля. Он разозлился и стал применять запрещенные техники.

Увидев нарушение, тренер остановил занятие и оттащил школьника в сторону. Он отметил, что, если бы не сделал это, то второй мальчик мог бы повредить позвоночник. Чтобы утихомирить ребенка, мужчина ударил его по щеке, а затем несовершеннолетний стал испытывать проблемы со слухом.

После случившегося юного спортсмена доставили в больницу. Там ему поставили диагноз - нейросенсорная потеря слуха. Мама мальчика обратилась в полицию. Теперь сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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