Российский школьник напал на одноклассника с молотком во время перемены

В Барнауле семиклассник ударил сверстника молотком по затылку. Нападение было совершено во время перемены в школе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным источника, пострадавший мальчик между занятиями сидел в телефоне, когда неожиданно почувствовал боль в задней части головы. Оказалось, что к нему, пока он не видел, подкрался одноклассник и нанес удар молотком, который взял с собой в школу из дома.

После случившегося ребенка доставили в больницу. Ему поставили диагноз – ушиб мягких тканей. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Второго же семиклассника опросили и выяснили, что у него не было цели нападать на кого-то конкретного. Сначала он молотком забивал гвозди в подошву ботинка, а потом решил просто так ударить инструментом сверстника. Теперь ему рекомендуют пройти обследование у психиатра.

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