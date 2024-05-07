Школьник с проблемной психикой убил девочку, сбросив стекло с 5-го этажа

В городе Старая Русса Новгородской области девятилетний школьник скинул стекло из окна пятого этажа на двухлетнюю девочку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло 5 мая на Профсоюзной улице. Мальчик из окна пятого этажа умышленно скинул на девочку кусок стекла. Малышка получила открытую черепно-мозговую травму и перелом, ее госпитализировали. Через несколько дней она скончалась в больнице, несмотря на усилия медиков.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что школьник, причинившей девочке несовместимые с жизнью травмы, ранее наблюдался у психиатра.

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