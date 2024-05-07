В Архангельске школьница родила в торговом центре и закопала ребенка в лесу

Несовершеннолетняя жительница Архангельска тайно родила в туалете торгового центра и избавилась от ребенка. Она закопала новорожденного в лесу.

По данным РЕН ТВ, это произошло в августе прошлого года, однако стало известно только сейчас, когда другая школьница обратилась в полицию и заявила, что ей показали видео, на кадрах которого запечатлена окровавленная девушка, лежащая в туалете с маленьким ребенком.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность героини видеоролика, которой оказалась 16-летняя местная жительница. В туалете торгового центра она действительно родила мальчика, после чего вместе с 18-летним отцом ребенка оставили малыша в лесополосе на улице Энтузиастов, однако останков ребенка там не нашли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, отец ребенка задержан.

Ранее в Санкт-Петербурге внезапно скончался восьмимесячный ребенок. Малыш умер после того, как мать покормила его ночью. Сначала у мальчика начались колики, после чего появились тошнота. Предварительно, он захлебнулся рвотными массами.