Школьник порвал однокласснику селезенку ударом в живот

В Псковской области школьник порвал однокласснику селезенку всего одним ударом в живот. Конфликт между мальчиками произошел в кабинете русского языка и литературы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, все произошло днем 7 сентября. Ученики седьмого класса поссорились в школьном кабинете. Отмечается, что подростки не поделили личные вещи. В какой-то момент один из участников конфликта ударил одноклассника кулаком в живот. Удар был такой силы, что мальчик согнулся от боли. Оказалось, что он получил серьезную травму.

В учреждение вызвали сотрудников скорой помощи. Они доставили мальчика в областную клиническую больницу. У пациента была порвана селезенка.

Похожая история произошла в Пермском крае. Но там подросток зарезал 19-летнего коллегу из-за сна на рабочем месте.

Ранее мы писали о том, как в Хабаровском крае двое подростков жестоко избили инвалида на улице и попали на видео. Все произошло в Амурске. Сначала мужчину избивал один школьник, но позже к нему присоединился второй. Они били инвалида палками и ногами, тушили об него сигареты. Из-за состояния здоровья пострадавший не мог оказать сопротивление.