Не мог оказать сопротивление: подростки несколько часов избивали инвалида под камерой

В Хабаровском крае двое подростков жестоко избили инвалида на улице и попали на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным источника, все произошло в Амурске. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как школьник подходит к мужчине и пытается ударить его ногой. Позже к нему присоединяется другой парень. В какой-то момент подростки начинают избивать сидящего на бордюре здания мужчину с палочкой. Они бьют его ногами и кулаками по голове. Пострадавший из-за состояния здоровья не мог оказать им сопротивление.

Отмечается, что школьники тушили об тело пострадавшего сигареты и били его палками. Все продолжалось больше трех часов. Подростки догадывались о том, что их могут найти по записи, поэтому залепили одну из камер. Но на улице была еще одна камера, которая и сняла происходящий ужас.

Сообщается, что полицейские вычислили и задержали одного из подростков. Выяснилось, что он учится в восьмом классе и состоит на учете в ПДН. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее мы писали о том, как в ХМАО пенсионер ударил топором по голове 35-летнего сына-инвалида.