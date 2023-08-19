Подросток нанес смертельный удар ножом коллеге из-за сна на рабочем месте

В Пермском крае в городе Добряка произошло убийство, в результате которого подросток зарезал коллегу в кафе.

В Следственном комитете России по региону рассказали, что 19-летний официант поссорился с 17-летним коллегой. Причиной стал сон на рабочем месте.

Скандал обернулся дракой. Подросток схватил нож со стола и ударил им в грудь официанту. От полученных травм парень скончался на месте.

Отмечается, что в настоящее время по данному инциденту начато уголовное расследование, а подозреваемого задержали.

Ранее мы писали, что мужчина приходил в книжный магазин и регулярно крал атласы, наворовав на сумму в 40 тысяч рублей.