16:20, 19 августа 2023
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Подросток нанес смертельный удар ножом коллеге из-за сна на рабочем месте
В Пермском крае подросток зарезал 19-летнего коллегу из-за сна на рабочем месте.
В Пермском крае в городе Добряка произошло убийство, в результате которого подросток зарезал коллегу в кафе.
В Следственном комитете России по региону рассказали, что 19-летний официант поссорился с 17-летним коллегой. Причиной стал сон на рабочем месте.
Скандал обернулся дракой. Подросток схватил нож со стола и ударил им в грудь официанту. От полученных травм парень скончался на месте.
Отмечается, что в настоящее время по данному инциденту начато уголовное расследование, а подозреваемого задержали.
Ранее мы писали, что мужчина приходил в книжный магазин и регулярно крал атласы, наворовав на сумму в 40 тысяч рублей.
Источник фото:freepik
Источник:СУ СК России по Пермскому краю
Автор:Галина СьюТеги: