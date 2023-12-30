Заболел ангиной и умер в машине скорой: трехлетний мальчик задохнулся во время оказания ему помощи

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетнего мальчика в Красноярске, передает Telegram-канал Baza. Ребенок, у которого была ангина, задохнулся в машине скорой помощи.

Мальчик сильно заболел еще в конце ноября. В один из дней ему вызвали скорую. Врачи осмотрели несовершеннолетнего и поставили ему диагноз ОРВИ. Госпитализация не потребовалась. Позже ребенку стало хуже. Родители привезли его в больницу — тогда мальчику поставили острый лакунарный тонзиллит и фарингит. В этот раз несовершеннолетнего предложили госпитализировать, но взрослые отказались.

Спустя некоторое время ребенку вновь стало хуже. Тогда за ним приехала скорая. Во время транспортировки мальчик скончался. По результатам экспертизы стало известно, что он умер из-за механической асфиксии. Возможно, несовершеннолетний захлебнулся рвотными массами, пока лежал на спине в автомобиле скорой.

Ранее в Санкт-Петербурге 12-летняя девочка умерла на приеме у стоматолога. На место случившегося была вызвана полиция.