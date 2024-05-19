Школьницы поехали на шашлыки и не вернулись: одну девочку нашли без сознания, другую ищут уже третьи сутки

13-летняя девочка пропала после прогулки с подругой в Москве. На данный момент сотрудники МЧС смогли найти только ее сумку. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

17 мая школьница вышла погулять с подругой и не вернулась. Последний раз девочек видели у Измайловского парка. Как утверждают друзья пропавших подростков, они направлялись на шашлыки.

На поиски девочек отправились спасатели и волонтеры. Недалеко от парка удалось обнаружить только сумку школьницы. Известно, что ее подругу нашли 18 мая без сознания. Сейчас ребенок находится в больнице. Другие обстоятельства произошедшего пока не уточняются.

Похожий случай произошел в Якутии. Двое детей захотели поиграть в заброшенном здании и не вернулись домой. Ребят нашли только поздно ночью.

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