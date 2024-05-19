Спортсмен напал на экс-супругу с ножом: теперь за жизнь женщины борются врачи

Житель Мытищ напал на экс-жену с холодным оружием. Мужчина несколько раз ударил ее ножом, после его россиянку пришлось госпитализировать. По словам врачей, она находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как передают свидетели произошедшего, мужчина караулил бывшую супругу в сквере. При встрече между ними завязался конфликт. В один момент гражданин достал нож и несколько раз ударил им женщину.

Очевидцы сразу вызвали бригаду скорой помощи. Медики обнаружили у пострадавшей ранения в спину и живот. На данный момент женщина находится в реанимационном отделении.

Стражи правопорядка заподозрили в нападении 38-летнего спортсмена. Отмечается, что во время задержания мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Житель Подмосковья является участником любительской футбольной команды. До этого случая он уже был судим. Сейчас специалисты заняты выяснением всех деталей произошедшего.

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