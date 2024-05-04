Отправились поиграть и пропали: двое детей зашли в заброшенное здание и оказались в ловушке

Стражи порядка совместно с добровольцами завершили спасательную операцию, развернутую в якутском селе Сунтар. Там вечером пропали девятилетний мальчик и семилетняя девочка. Найти их удалось поздно ночью. Школьники оказались заблокированы в заброшенном здании, передает ЯСИА.

Накануне вечером, 3 мая, мальчик и девочка отправились на улицу играть. А уже через несколько часов их родители обратились за помощью в правоохранительные органы. Они сообщили, что дети пропали.

На поиски несовершеннолетних вышли около 200 человек. Спасательная операция продлилась почти до двух часов ночи. Уже тогда мальчика и девочку нашли в заброшенном здании.

По словам ребят, они оказались внутри одного из помещений, дверь в которое закрылась. В результате исчезновения дети не пострадали, но сильно испугались.

Ранее в Красноярске нашли пятилетнюю девочку, которую похитили на глазах у матери. Ее увез из Краснодара отец вместе с подельниками.