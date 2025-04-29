Школьницу опоили и изнасиловали на концерте рэпера Boulevard Depo в Петербурге

В Петербурге школьница рассказала об изнасиловании на концерте рэпера Boulevard Depo. По ее словам, над ней надругались двое парней. Об этом сообщает 78.ru.

Вечером 27 апреля девятиклассница отправилась в клуб на выступление рэп-исполнителя. Как рассказала мама девочки, там она познакомилась с 16-летним юношей и его друзьями. Они дали ей какой-то непонятный напиток, после которого ей стало плохо, и повели ее в туалет. Отмечается, что пока несовершеннолетняя была без сознания, ее изнасиловали.

После случившегося девочка обо всем рассказала 47-летней матери. Женщина отправилась в полицию и написала заявление. На данный момент проводится проверка и выяснение всех обстоятельств произошедшего. Информации о возбуждении уголовного дела пока нет.

Ранее в Москве трое мужчин изнасиловали девушку-инвалида в туалете кафе. Россиянка была в ресторане быстрого питания вместе с матерью.

Также недавно Пенсионер УФСИН из Петербурга рассказал о совращении несовершеннолетней падчерицы. Напомним, что девочка покончила с собой.