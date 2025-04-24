Пенсионер УФСИН из Петербурга раскрыл подробности совращения падчерицы

Пенсионер УФСИН из Петербурга дал признательные показания по делу о домогательствах. Он рассказал, что совращал несовершеннолетнюю падчерицу, за что теперь раскаивается. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мужчину задержали по подозрению в домогательствах к 12-летней девочке. Отвечая на вопросы оперативников, он сознался, что трогал ребенка и целовал. Школьница же не отвечала ему и пыталась сопротивляться. Свою вину обвиняемый полностью признает.

Напомним, что падчерица задержанного покончила с собой. Ее нашли в сентябре прошлого года на детской площадке. После этого сотрудники правоохранительных органов изучили телефон девочки, в котором нашли переписку. В ней содержалась информация о домогательствах.

Ранее в Хабаровске злоумышленники взломали аккаунт дочери бойца СВО и попытались довести до самоубийства травлей. В полицию девочка обратилась вместе с мамой.

Также недавно в Таиланде 12-летняя девочка забеременела от 72-летнего прадедушки.