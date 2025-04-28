Была с мамой: в Москве трое мужчин изнасиловали девушку в туалете ресторана быстрого питания

В туалете кафе московского ТЦ трое мужчин изнасиловали девушку-инвалида. Примечательно, что посетительница была в заведении с мамой.

О происшествии сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, изнасилование произошло вечером 25 апреля. Мужчины 24, 37 и 38 лет познакомились с 18-летней жертвой и ее мамой. Затем двое забалтывали родительницу, а третий завел девушку в туалет.

Уборщик кафе сообщил о ситуации матери, но та не отреагировала. Тогда работники заведения отбили жертву у насильников, на место вызвали полицию.

Известно, что пострадавшая страдает шизотипическим расстройством личности и могла не осознавать происходящее. Мужчины задержаны, все они приехали в столицу из Калмыкии.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 16-летнего подростка с инвалидностью изнасиловали в туалете на железнодорожной станции.