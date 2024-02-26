Школьнице пробили голову бутылкой на концерте в Москве

В Москве госпитализировали школьницу с черепно-мозговой травмой после концерта рэпера Шайни. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, ЧП произошло 24 февраля в одном из столичных клубов. 14-летняя девочка, которая пришла на концерт кумира с друзьями, пояснила, что диджей во время выступления кинул бутылку со сцены в зрительный зал. Предмет угодил подростку прямо в голову. Школьница рухнула на танцпол, к ней на помощь пришли другие зрители. Позднее на место инцидента вызвали скорую помощь и полицию.

Юную москвичку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. По словам девочки, ей также разбили нос и очки.

Организаторы пытались убедить правоохранителей, что бутылок на мероприятии не было. Семья пострадавшей написала заявление в полицию.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге мужчину заподозрили в изнасиловании 14-летней школьницы на Московском шоссе.

Также сообщалось, что в Новороссийске 14-летний мальчик засунул в себя 40 магнитных шариков. Достать предметы из тела ребенка удалось благодаря хирургическому вмешательству.