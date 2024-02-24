Забрали два куска пододеяльника, видеокамеру и ноутбук: мужчину заподозрили в изнасиловании 14-летней школьницы

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя петербургских Шушар по подозрению в педофилии. По предварительным данным, 37-летний мужчина изнасиловал 14-летнюю школьницу, передает 78.ru.

Преступление было совершено в квартире на Московском шоссе. О случившемся в правоохранительные органы сообщила женщина, чья дочь учится с пострадавшей девочкой. Через некоторое время стражи порядка прибыли по указанному адресу и встретили изнасилованную школьницу у подъезда.

Несколько часов спустя ими был задержан подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера. Он находился по месту жительства. Из квартиры предполагаемого педофила криминалисты забрали два куска пододеяльника, видеокамеру и ноутбук. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге дважды судимый мужчина изнасиловал восьмилетнюю дочь сожительницы. Женщина сама сообщила об этом в полицию.