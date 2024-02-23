passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 23 февраля 2024, 17:20
1 мин.

Обычно эту игрушку проглатывают маленькие дети: 40 шариков из металла оказались в теле 14-летнего мальчика

В Новороссийске мальчик засунул в себя 40 магнитных шариков и сильно удивил врачей.
Обычно эту игрушку проглатывают маленькие дети: 40 шариков из металла оказались в теле 14-летнего мальчика

© Freepik

Новороссийским врачам пришлось проводить операцию по извлечению 40 магнитных шариков из 14-летнего школьника. Несовершеннолетний засунул металлические предметы в уретру, чем сильно удивил врачей, передает Kp.ru.

Обычно магнитные шарики приходится доставать из маленьких детей, однако в этот раз на операционном столе оказался подросток. Изначально врачи пытались извлечь опасные предметы с помощью эндоскопа, но не смогли.

В итоге было принято решение достать их посредством вскрытия живота. Операция прошла успешно, однако мальчику предстоит еще две недели провести в больнице под наблюдением врачей.

Ранее в Воронеже шитье поделки обернулось для школьника экстренной колоноскопией. Несовершеннолетний увлекся занятием и не заметил, как проглотил иглу. До этого он держал опасный предмет в зубах.

Источник фото:Freepik
Источник:Kp.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
операция
ребенок