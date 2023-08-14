Школьница выпала из окна, спасаясь от педофила

В Ижевске 15-летняя школьница выпала из окна, спасаясь от насильника. Девушка выжила, но получила перелом позвоночника. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, все произошло на Пушкинской улице. Прохожие увидели девушку под окнами. Она была в сознании и рассказала, что убежала от 34-летнего мужчины, который к ней приставал. Девушку госпитализировали. Врачи диагностировали перелом позвоночника.

Выяснилось, что школьница сама пришла в гости к мужчине. В квартире она столкнулась с домогательствами.

Сейчас пострадавшая находится в больнице. А подозреваемого ищут правоохранители. Сообщается, что после случившегося он скрылся. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, как в Воронеже задержали девятиклассника, которого подозревают в развращении 5-летней девочки. До инцидента школьник знал девочку, ведь она с семьей жила по соседству. Все произошло в начале августа 2023 года, когда юноша заговорил с ребенком, а после совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Похожая история произошла под Челябинском. Там задержали 33-летнего педагога по подозрению в изнасиловании восьмилетней ученицы. Девочка подверглась насильственным действиям сексуального характера на кладбище. В школе подозреваемый в изнасиловании третьеклассницы преподает русский язык, литературу, информатику и английский. Он обучает детей на протяжении двух лет.