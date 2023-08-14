Девятиклассник из Воронежа задержан по подозрению в развращении 5-летней соседки

В Воронеже задержали девятиклассника, которого подозревают в развращении 5-летней девочки. Об этом сообщается «Вести Воронеж» в своем Telegram-канале со ссылкой на региональное отделение Следственного комитета.

По данным источника, до инцидента школьник знал девочку, ведь она с семьей жила по соседству. Все произошло в начале августа 2023 года, когда юноша заговорил с ребенком, а после совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Отмечается, что подростка задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело. На данный момент школьник находится под домашним арестом. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Подобная ситуация произошла под Челябинском. Там задержали 33-летнего педагога по подозрению в изнасиловании восьмилетней ученицы. Девочка подверглась насильственным действиям сексуального характера на кладбище. В школе подозреваемый в изнасиловании третьеклассницы преподает русский язык, литературу, информатику и английский. Он обучает детей на протяжении двух лет.

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