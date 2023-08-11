Школьного учителя заподозрили в изнасиловании третьеклассницы на деревенском кладбище

Сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего педагога в Челябинской области по подозрению в изнасиловании восьмилетней ученицы. Девочка подверглась насильственным действиям сексуального характера на кладбище, пишет Life.ru.

В полицию, по предварительным данным, обратилась мама несовершеннолетней россиянки. Она рассказала стражам порядка, что школьный учитель изнасиловал ее маленькую дочь на Касаргинском кладбище в деревне Касарги. Мужчина с обвинениями, выдвинутыми в его адрес, оказался не согласен.

В школе подозреваемый в изнасиловании третьеклассницы преподает русский язык, литературу, информатику и английский. Он обучает детей на протяжении двух лет. Ранее он привлекался к ответственности по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Правоохранители после жалобы матери и выяснения других обстоятельств случившегося приняли решение о возбуждении уголовного дела. Предполагаемого педофила-насильника заключили в изолятор временного содержания.

Ранее в Ленинградской области местного сторожа заподозрили в совращении школьника. Мужчина якобы затащил мальчика в бытовку и попытался поцеловать.