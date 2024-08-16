Школьница уснула во время экскурсии и оказалась на скамье подсудимых

В США судья заставил уснувшую на экскурсии школьницу надеть тюремную форму. Об этом сообщает зарубежное издание Detroit Free Press.

15-летняя школьница посетила экскурсию в суде Детройта. Подросткам показывали, как проходит судебное заседание, и разрешили пообщаться с судьей. Во время экскурсии девушка уснула, что разозлило сотрудника суда. Он накричал на нее и велел отправить под стражу. Ее увели, заставили переодеться в тюремную форму и надели на нее наручники. Судья назначил школьнице слушание и пригрозил тюремным сроком. Он не отпускал девушку, пока ее сверстники не проголосовали, должна ли она отправиться за решетку.

Судья заявил, что школьница не проявила должного к нему уважения. В свою очередь, мать девушки сообщила, что дочь напугана и никогда не имела проблем с законом.

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