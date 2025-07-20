Школьница попала в реанимацию после удара током на остановке в Петербурге
© Freepik
В центре Санкт-Петербурга восьмилетняя девочка получила сильнейший удар током возле автобусной остановки. Подробности сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Очевидцы рассказали, что школьница схватилась двумя руками за столб, где изображены автобусные маршруты, и железный столб рядом. В этот момент девочку ударило током.
Пострадавшую экстренно госпитализировали в реанимацию. Прибывшие на место специалисты выяснили, что к забору на улице Марата примыкает киоск с кофе. Участок обесточен, устанавливаются недочеты в источнике подачи напряжения.
СУ СКР по Петербургу проводит проверку по факту случившегося.
Ранее семья из Подмосковья пострадала от удара током на пирсе пятизвездочного отеля в турецком Кемере.
Также мы писали, что рабочего убило током в канализационном люке в Санкт-Петербурге.