Отдых обернулся кошмаром: семью из трех человек ударило током на пирсе в турецком отеле

Семья из Подмосковья пострадала от удара током на пирсе пятизвездочного отеля в турецком Кемере. Об этом Газете.Ru рассказала россиянка Виктория Ситникова.

По словам Виктории, 29 июня семья решила сфотографироваться на красивом пирсе. Девочка первой коснулась металлического каната, и в этот момент ее ударило током напряжением в 12 вольт. Ребенок не смог разжать руку и упал в море, за ней последовали и родители.

«От боли она упала и соскользнула с пирса. Мы не поняли, что там ток, подумали, что она соскользнула, Муж, пытаясь спасти дочь, схватился за тот же канат и также получил удар током, что привело к временной потере контроля над телом и невозможности немедленно оказать помощь», — объяснила мать девочки.

Россиянка пояснила: со стороны было непонятно, что канат находится под напряжением. Поэтому и она получила удар током в попытке спасти дочь. После муж женщины отцепился, вытащил ребенка из моря, несмотря на сильные волны.

Когда семью привезли в больницу, у мужчины и девочки диагностировали ушибы, ссадины, порезы. Ребенок испытал «сильнейший шок» и получил «психологические травмы», пояснила Виктория. Из-за этого девочка практически потеряла аппетит и не может ничего есть. Помимо этого, она панически боится моря.

Руководство отеля отказалось компенсировать стоимость отдыха и предоставлять записи с камер, поэтому семье пришлось обратиться в полицию. Причиной случившегося, по всей вероятности, стала неисправность проводки подсветки пирса — из-за намокания напряжение могло распространиться на все ограждение.

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