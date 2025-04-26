Случайно задел провод: рабочего убило током в канализационном люке

В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства гибели рабочего в канализационном люке. Мужчина спустился под землю и умер от удара током, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Смертельный случай произошел в Шушарах на Школьной улице. Рабочий вместе с другими специалистами спустился под землю для прокладки труб. После того как все было сделано, мужчина готовился подняться на поверхность, однако по случайному стечению обстоятельств он получил смертельные травмы.

Житель Северной столицы задел бобину с проводами под напряжением. В результате удара током мужчина погиб. По предварительной информации, работы на данном участке земли проводила организация, которой владеет частное лицо.

Ранее сообщалось о смерти двух охранников в Москве. По информации журналистов, они умерли от передозировки наркотиками на рабочем месте.