Пятилетняя девочка получила травму во время нахождения в парке развлечений Петербурга

Пятилетняя девочка получила травму во время нахождения в парке развлечений Санкт-Петербурга. Об этом сообщает портал 78.ru.

По информации источника, в руках ребенка неизвестным образом оказался кусок стекла, это и стало следствием того, что на его теле остались порезы. Заметив ситуацию с жительницей культурной столицы, окружающие незамедлительно оказали ей медицинскую помощь.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.

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Не менее интересна та история, в которой 43 школьника из Киргизии отравились после распыления духов. Ситуация произошла из-за мальчика, который принес парфюм в образовательное учреждение и пшикнул им прямо перед одноклассниками. После этого у детей массово начались рвота и головокружение. Чем закончилась эта трагедия — узнаете здесь.