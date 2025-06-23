Школьница из Измайлова проколола себя ножом, пытаясь разрезать арбуз

Школьница из Измайлова попала в больницу после того, как ранила себя ножом в живот. Девочка ночью пыталась разрезать арбуз, пишет Telegram-канал «Москвач».

Как пишут авторы канала, ученица 11 класса хотела наутро устроить сюрприз своим родителем. Для этого она ночью тайком пробралась на кухню, чтобы разрезать арбуз. Однако, к несчастью, нож в процессе соскользнул и ранил подростка в живот.

Пострадавшую госпитализировали с открытой раной брюшной стенки и прооперировали. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей. Ее жизни ничто не угрожает.

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