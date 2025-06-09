Косил траву на дачном участке: врачи спасли мужчину с ожогами 80% тела от борщевика

Дачнику в Москве потребовалась экстренная медицинская помощь. Он получил ожоги после того, как скосил траву на участке. Среди сорняков ему попадался борщевик, передает mk.ru.

По информации журналистов, житель столицы РФ не обратил внимание на опасное растение, а потом ему стало плохо. Ночью у мужчины начался зуд. А на утро он обнаружил на своем теле множество ожогов.

Прибывшие врачи приняли решение о госпитализации москвича. Сначала пациента разместили в ожоговом отделении, а потом его перевели в отделение токсикологии. Там пострадавший дачник провел 10 дней.

Благодаря специальной терапии мужчина пошел на поправку. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Зеленограде младенец получил серьезные ожоги во время прогулки. Он шел с мамой до дачи под палящим солнцем.