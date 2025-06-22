Размером почти с куриное яйцо: дачнику пробило голову градом, когда он спасал урожай

Дачник пострадал в результате града под Новосибирском. Мужчина спасал урожай, когда ему пробило голову шариком, размером с куриное яйцо, передает Kp.ru.

Град прошел в Тогучинском районе Новосибирской области. Сначала на землю обрушился дождь, а затем с неба начали падать крупные куски льда.

Мужчина в СНТ «Автомобилист-2» решил спасти свою машину и огород от непогоды. В этот момент большая ледяная частица прилетела дачнику прямо в голову.

«Машину успели накрыть, но градом голову мужу пробило: рана была серьезной, пришлось обрабатывать. Еще крышу теплицы из полипропилена изрешетило, на огороде рассада (отошла — Прим. Ред.). Успела укрыть только клубнику», — рассказала жена пострадавшего.

Ранее в Москве врачи спасли дачника, который получил ожоги 80% тела. Мужчина не заметил борщевик, когда косил траву у дома.