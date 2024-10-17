СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 17 октября 2024, 09:55
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За слишком светлую кофту и фиолетовую куртку: водитель внедорожника избил школьника на улице

В Якутии водитель избил школьника за фиолетовую курту и слишком светлую шапку.
За слишком светлую кофту и фиолетовую куртку: водитель внедорожника избил школьника на улице

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Якутии, который напал на школьника. Мужчина ударил мальчика по лицу и сыпал в его адрес угрозами, передает Telegram-канал Baza.

Мать несовершеннолетнего рассказала журналистам о случившемся. По словам женщины, ее сын шел вместе с подругой в школу. В какой-то момент к ним пристал неизвестный мужчина.

Водитель внедорожника поинтересовался у мальчика, почему тот, по его мнению, оделся как девочка. На школьнике была фиолетовая куртка и, как показалось взрослому, слишком светлая шапка.

В итоге мужчина ударил несовершеннолетнего по лицу и предупредил, чтобы тот больше так не одевался. Через некоторое время полицейские нашли хулигана и возбудили по факту инцидента дело.

Ранее в Петербурге мужчина избил двух девочек на детской площадке. Он швырял их на скамейку и пинал ногами.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Артем Хохлов
Теги:
избиение
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одежда