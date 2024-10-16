Мама готовила ужин: 14-летняя девочка получила 90% ожогов тела из-за попадания бензина в кастрюлю

В городе Коркино Челябинской области 14-летняя девочка получила сильные ожоги, помогая матери готовить ужин. Женщина перепутала емкости и налила вместо воды бензин в кастрюлю, стоящую на включенной плите.

Подробности сообщает МЧС по Челябинской области в своем Telegram-канале.

В день инцидента мать готовила ужин на газовой плите. Она перепутала емкости и плеснула в кастрюлю бензин. Дом загорелся. Огнем охватило 36 квадратных метров жилища.

Девочка получила ожоги, пострадала ее мать. Их доставили в больницу.

Как уточняет Ura.ru, у школьницы 90% ожогов тела.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мать напоила двухлетнего ребенка уксусом из детской бутылки. Мальчик получил ожоги внутренних органов.