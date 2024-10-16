Опубликовано 16 октября 2024, 20:271 мин.
Мама готовила ужин: 14-летняя девочка получила 90% ожогов тела из-за попадания бензина в кастрюлю
В Коркино девочка получила 90% ожогов из-за налитого матерью в кастрюлю бензина.
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В городе Коркино Челябинской области 14-летняя девочка получила сильные ожоги, помогая матери готовить ужин. Женщина перепутала емкости и налила вместо воды бензин в кастрюлю, стоящую на включенной плите.
Подробности сообщает МЧС по Челябинской области в своем Telegram-канале.
В день инцидента мать готовила ужин на газовой плите. Она перепутала емкости и плеснула в кастрюлю бензин. Дом загорелся. Огнем охватило 36 квадратных метров жилища.
Девочка получила ожоги, пострадала ее мать. Их доставили в больницу.
Как уточняет Ura.ru, у школьницы 90% ожогов тела.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье мать напоила двухлетнего ребенка уксусом из детской бутылки. Мальчик получил ожоги внутренних органов.