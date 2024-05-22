Шестилетнюю девочку нашли мертвой в жилом доме в Костроме

В Костроме расследуют обстоятельства смерти шестилетней девочки. Ее тело было найдено в одном из жилых домов на улице Волжской. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Костромской области.

По данным источника, труп обнаружили 21 мая. Что именно произошло со школьницей, пока неизвестно. По предварительной информации, в ее смерти нет криминального следа.

На месте уже поработала следственно-оперативная группа. Проводятся проверки для выяснения всех обстоятельств гибели несовершеннолетней.

Ранее в одном из отелей Москвы нашли туриста из Китая без сознания. Оказалось, что он принял смертельную дозу алкоголя. Однако врачи успели вовремя ему помочь и спасти.

Также недавно в столице России обнаружили тело ребенка в водоеме в парке района Кузьминки. Труп выловили из реки Чурилиха. На данный момент неизвестно, что именно произошло с погибшим и как он лишился жизни.